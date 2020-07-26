Premier Lig: Newcastle United 1-3 Liverpool | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Newcastle United sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi şampiyon Liverpool 3-1 kazandı ve sezonu 99 puanla kapattı.
Premier Lig'in son haftasında Liverpool deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 1. dakikada Gayle'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golün şokunu atlatan Liverpool, 38. dakikada van Dijk'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Konuk ekip ikinci yarıda da hız kesmedi. 59'da Origi ve 89. dakikada Mane'nin attığı gollerle skoru 3-1'e getiren Liverpool, sahadan bu sonuçla ayrıldı.
3-1'lik galibiyetin ardından Liverpool, sezonu 99 puanla şampiyon kapattı. Newcastle United ise 13. sırada 44 puanda kaldı.
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