28 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter - Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino, Stefan de Vrij ve Roberto Gagliardini bu akşam Napoli karşısında oynayamayacak. Napoli'de ise Mertens ve Kostas Manolas oynayamayacak.

INTER - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Napoli maçı saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Parma - Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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