28 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Parma - Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Parma'da Andreas Cornelius, Alberto Grassi, Hernani ve Matteo Scozzarella Atalanta karşısında forma giyemeyecek. Atalanta'da ise Josip Ilicic ve Rafael Tolói oynayamayacak.

PARMA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Atalanta maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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