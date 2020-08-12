12 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao'da 6 kişide corona virüsüne rastlandı!

La Liga'da corona kabusu sürüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbol üzerinde hala etkisini sürdürüyor. Barcelona'nın ardından ekiplerinden 'da da corona virüsüne rastlandı.

İspanya 'nın köklü kulüplerinden , sezon öncesi yapılan corona virüsü testlerinden şok bir haber aldı. Bask ekibinin uyguladığı testlerde, 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'dan 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

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