Athletic Bilbao'da 6 kişide corona virüsüne rastlandı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbol üzerinde hala etkisini sürdürüyor. Barcelona'nın ardından La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da da corona virüsüne rastlandı.

İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao, sezon öncesi yapılan corona virüsü testlerinden şok bir haber aldı. Bask ekibinin uyguladığı testlerde, 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'dan 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

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