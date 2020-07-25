25 Temmuz 2020, Cumartesi

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Burak Yılmaz'ın transferindeki ilginç detay! Lille'e gitme sebebi...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşma sağladı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan milli futbolcunun Fransa'yı tercih etme sebebi ortaya çıktı. İşte Burak Yılmaz'ın transferindeki ilginç detay...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 11:04
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Burak Yılmaz'ın transferindeki ilginç detay! Lille'e gitme sebebi...

Geçen sezonun devre arasında ikinci kez geldiği Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen ve futbolu siyah-beyazlı forma altında bırakmak istediğini defalarca dile getiren Burak Yılmaz'ın Lille transferi resmiyet kazandı.

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Burak Yılmaz'ın transferindeki ilginç detay! Lille'e gitme sebebi...

Fransız kulübüyle sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllığına anlaşmaya varan 35 yaşındaki golcü, Beşiktaş'la yollarını ayırdı.

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Burak Yılmaz'ın transferindeki ilginç detay! Lille'e gitme sebebi...

Daha önce kariyerinde başarılı bir Çin deneyimi bulunan Burak Yılmaz'ın Lille'in teklifini kabul etmesinde iyi bir kontratın yanı sıra ailesinin de etkili olduğu bildirildi.

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Burak Yılmaz'ın transferindeki ilginç detay! Lille'e gitme sebebi...

BİR SEZONU TAMAMLAMASI ŞART

Sabah'ta yer alan habere göre, Burak'ın Fransa'da kendisi ve ailesi için oturma hakkı almak adına Lille'e "Evet" dediği gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu, 1 sezonu tamamlaması halinde oturma iznini kazanacak.

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Burak Yılmaz'ın transferindeki ilginç detay! Lille'e gitme sebebi...

GALTIER'DEN İZİN ÇIKMADI

Beşiktaş cephesi, Burak Yılmaz'ın bugünkü Gençlerbirliği maçında oynamasını istedi. Ancak Lille Teknik Direktörü Galtier'den izin çıkmadı.

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