26 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de düşen ekipler belli oldu!

Premier Lig'de düşen ekipler belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

İngiltere 'in 38. ve son haftasında 10 karşılaşma oynandı ve küme düşen takımlar belli oldu. 'nin daha önce küme düşmesi kesinleşirken, oynanan son maçlar sonrasında Watford ve Bournemouth'da Championship'e düşen diğer ekipler oldu.

İngiltere 'de son hafta maçlarının ardından Watford ve Bournemouth, Premier Lig'e veda etti.

Çağlar Söyüncü'nün takımı 'i 2-0 mağlup eden ve Wolverhampton'ı yenen , Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar oldu.

Daha önce 'nin küme düşmesi ve ile 'nin de Devler Ligi'ne katılması kesinleşmişti.

İŞTE MAÇ SONUÇLARI:

Burnley 1-2 Brighton & Hove Albion
Everton 1-3 Bournemouth
Newcastle United 1-3 Liverpool
Leicester City 0-2 Manchester United
Southampton 3-1 Sheffield United
West Ham United 1-1
Chelsea 2-0 Wolverhampton
1-1 Tottenham
Arsenal 3-2 Watford
Manchester City 5-0 Norwich City

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