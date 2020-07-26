Premier Lig'de düşen ekipler belli oldu!
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında 10 karşılaşma oynandı ve küme düşen takımlar belli oldu. Norwich City'nin daha önce küme düşmesi kesinleşirken, oynanan son maçlar sonrasında Watford ve Bournemouth'da Championship'e düşen diğer ekipler oldu.
İngiltere Premier Lig'de son hafta maçlarının ardından Watford ve Bournemouth, Premier Lig'e veda etti.
Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'i 2-0 mağlup eden Manchester United ve Wolverhampton'ı yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar oldu.
Daha önce Norwich City'nin küme düşmesi ve Liverpool ile Manchester City'nin de Devler Ligi'ne katılması kesinleşmişti.
İŞTE MAÇ SONUÇLARI:
Burnley 1-2 Brighton & Hove Albion
Everton 1-3 Bournemouth
Newcastle United 1-3 Liverpool
Leicester City 0-2 Manchester United
Southampton 3-1 Sheffield United
West Ham United 1-1 Aston Villa
Chelsea 2-0 Wolverhampton
Crystal Palace 1-1 Tottenham
Arsenal 3-2 Watford
Manchester City 5-0 Norwich City
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka-Turgutluspor | CANLI
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı