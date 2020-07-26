Premier Lig'de düşen ekipler belli oldu!

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında 10 karşılaşma oynandı ve küme düşen takımlar belli oldu. Norwich City'nin daha önce küme düşmesi kesinleşirken, oynanan son maçlar sonrasında Watford ve Bournemouth'da Championship'e düşen diğer ekipler oldu.

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçlarının ardından Watford ve Bournemouth, Premier Lig'e veda etti.

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'i 2-0 mağlup eden Manchester United ve Wolverhampton'ı yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar oldu.

Daha önce Norwich City'nin küme düşmesi ve Liverpool ile Manchester City'nin de Devler Ligi'ne katılması kesinleşmişti.

İŞTE MAÇ SONUÇLARI:

Burnley 1-2 Brighton & Hove Albion

Everton 1-3 Bournemouth

Newcastle United 1-3 Liverpool

Leicester City 0-2 Manchester United

Southampton 3-1 Sheffield United

West Ham United 1-1 Aston Villa

Chelsea 2-0 Wolverhampton

Crystal Palace 1-1 Tottenham

Arsenal 3-2 Watford

Manchester City 5-0 Norwich City

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