Premier Lig: Manchester City 5-0 Norwich City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında 10 karşılaşma oynandı ve küme düşen takımlar belli oldu. Norwich City'nin daha önce küme düşmesi kesinleşirken, oynanan son maçlar sonrasında Watford ve Bournemouth'da Championship'e düşen diğer ekipler oldu.