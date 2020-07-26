26 Temmuz 2020, Pazar
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Premier Lig: Manchester City 5-0 Norwich City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in son haftasında ikinciliği garantileyen Manchester City, küme düşmesi kesinleşen Norwich City'i ağırladı. Karşılaşmayı Manchester temsilcisi 5-0 kazandı.
Manchester City sahasında Norwich City'e gol yağdırdı. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manchester ekibi baştan sona üstünlüğünü koruduğu mücadeleyi 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Pep Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne (2), Sterling ve Mahrez kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City sezonu 81 puanla ikinci sırada tamamlarken, Norwich City ise 21 paunda kaldı ve önümüzdeki sezon İngiltere Championship'te mücadele verecek.
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