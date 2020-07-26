26 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Leicester City 0-2 Manchester United | MAÇ SONUCU

Leicester Devler Ligi şansını kaçırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Çağlar Söyüncü'nün ekibi Leicester City, sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 2-0 kazandı ve sezonu 3. sırada bitirdi.

İngiltere Premier Ligi'nde 38. hafta maçında , deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar, 2-0 kazandı ve ligi 66 puanla 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

Leicester City ise 5. sırada bitirdi ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Çağlar'ın ekibi bu mücadeleyi kazansaydı Devler Ligi biletini kapacaktı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Bruno Fernandes (p) ve 90+8. dakikada Jesse Lingard kaydetti.

Manchester City rahat kazandı haberin devamı

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