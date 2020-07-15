15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Simon Kjaer'in bonservisini resmen aldı

Ve Kjaer resmen imzaladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

Bir dönem 'de forma giyen ve kariyerini Milan'da sürdüren Simon , İtalyan ekibinde kaldı. Milan, Danimarkalı stoperin bonservisini aldı ve 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A takımlarından Milan, ocak ayında Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon 'in bonservisini aldığını duyurdu.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncula 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Danimarkalı stoper, 2015-2017 yılları arasında 'de forma giymişti.

Bu sezon Milan ile 19 maça çıkan Kjaer, sergilediği performansla dikkat çekmişti.

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