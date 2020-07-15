Milan Simon Kjaer'in bonservisini resmen aldı
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Milan'da sürdüren Simon Kjaer, İtalyan ekibinde kaldı. Milan, Danimarkalı stoperin bonservisini aldı ve 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.
İtalya Serie A takımlarından Milan, ocak ayında Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer'in bonservisini aldığını duyurdu.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncula 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Danimarkalı stoper, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.
Bu sezon Milan ile 19 maça çıkan Kjaer, sergilediği performansla dikkat çekmişti.
Official Statement: @simonkjaer1989 ➡️ https://t.co/HWXtKwfjCJ— AC Milan (@acmilan) July 15, 2020
Comunicato Ufficiale: Simon Kjær ➡️ https://t.co/y2iVc6phL5 #SempreMilan pic.twitter.com/nDb8FV8SFV
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