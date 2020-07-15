Burnley 1-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Burnley, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki iki takım 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

İngiltere Premier lig'in 36. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan iki takım karşı karşıya geldi. Burnley, sahasında Wolverhamton'ı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Raul Jimenez 76. dakikada Wolverhampton adına skoru 1-0'a getirdi. Burnley adına golü 90+6'da Chris Wood penaltıdan kaydetti ve maç 1-1 sona erdi.

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