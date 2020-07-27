27 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Serie A'da şampiyon Juventus! Merih Demiral tarihe geçti

Şampiyon Juventus! Merih tarihe geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

A'nın 36. hafta mücadelerinde evinde Sampdoria ile karşı karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve bitime 2 hafta kala ligde şampiyonluğunu ilan etti. Milli stoperimiz da İtalyan deviyle şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.

A'nın 36. hafta maçında sahasında Sampdoria ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 45+7. dakikada ve ve 67'de Federico Bernardeschi kaydetti.

İtalyan ekibi böylelikle tarihindeki 36'ncı şampiyonluğunu elde etti.

MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

İtalyan ekibinde forma giyen Milli futbolcumuz de Juventus forması ile şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.

Merih Demiral el yakıyor! haberin devamı

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