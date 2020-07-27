27 Temmuz 2020, Pazartesi
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İtalya Serie A'da şampiyon Juventus! Merih Demiral tarihe geçti
İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelerinde Juventus evinde Sampdoria ile karşı karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve bitime 2 hafta kala ligde şampiyonluğunu ilan etti. Milli stoperimiz Merih Demiral da İtalyan deviyle şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.
İtalya Serie A'nın 36. hafta maçında Juventus sahasında Sampdoria ile karşı karşıya geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 45+7. dakikada Cristiano Ronaldo ve ve 67'de Federico Bernardeschi kaydetti.
İtalyan ekibi böylelikle tarihindeki 36'ncı şampiyonluğunu elde etti.
MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ
İtalyan ekibinde forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral de Juventus forması ile şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.
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