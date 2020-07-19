Ozan Kabak'tan Selçuk İnan paylaşımı

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Ozan Kabak, aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıklayan Selçuk İnan için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ozak Kabak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da Selçuk İnan ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.

Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim @8Selcukinan pic.twitter.com/fI1PeQyqXq — Ozan KABAK (@ozankabak4) July 19, 2020







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