19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Ozan Kabak'tan Selçuk İnan paylaşımı

Ozan Kabak'tan Selçuk İnan paylaşımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Bundesliga ekiplerinden 04 forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu , aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıklayan için hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ozak Kabak hesabından yaptığı paylaşımda, " forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.



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