26 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Roma 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU

Roma penaltılarla kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2020

İtalya Serie A'nın 36. haftasında AS Roma sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Roma 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Serie A'nın 36. hafta maçında AS Roma evinde 'yı ağırladı.

Mücadelede ev sahibi adına golleri 45. ve 87. dakikalarda Veretout penaltılardan atarken, konuk ekibin tek golü ise 54. dakikada Milenkovic'ten geldi.

Mücadelede Roma adına sakatlığı süren ve yedek oturan forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Roma 64 puana yükselirken, Fiorentina ise 43 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Leicester Devler Ligi şansını kaçırdı! Leicester Devler Ligi şansını kaçırdı!
Manchester City rahat kazandı Manchester City rahat kazandı
Premier Lig'de düşen ekipler belli oldu! Premier Lig'de düşen ekipler belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör