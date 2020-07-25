25 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Xavi Hernandez corona virüsüne yakalandı

Xavi corona virüsüne yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

ekiplerinden 'ı çalıştıran teknik direktörü , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden 40 yaşındaki Xavi, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım." ifadelerini kullandı.

'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl 'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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