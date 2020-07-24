24 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Al Hilal Gomis'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Gomis imzayı attı! 2 yıllık sözleşme...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

'de Galatasaray formasıyla gol kralı olduktan sonra 'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi , kulübüyle nikah tazeledi. Arap kulübü, ismi Fenerbahçe ile de anılan 34 yaşındaki Fransız golcünün sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol kralı olup, sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıdıktan sonra 6 milyon euroya Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi , kulübüyle yeniden anlaşmaya vardı.

ekibi, 34 yaşındaki Fransız golcü ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Bafetimbi Gomis, geride kalan 2 sezonda Al Hilal formasıyla toplam 74 maçta forma giyerken, 54 kez fileleri havalandırdı.

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