Al Hilal Gomis'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol kralı olduktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, kulübüyle nikah tazeledi. Arap kulübü, ismi Fenerbahçe ile de anılan 34 yaşındaki Fransız golcünün sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Süper Lig 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol kralı olup, sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıdıktan sonra 6 milyon euroya Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, kulübüyle yeniden anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan ekibi, 34 yaşındaki Fransız golcü ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Bafetimbi Gomis, geride kalan 2 sezonda Al Hilal formasıyla toplam 74 maçta forma giyerken, 54 kez fileleri havalandırdı.

DİĞER