Serie A: Lazio 2-1 Cagliari | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio, sahasında Cagliari'yi Milinkovic-Savic ve Immobile'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise Simeone'den geldi.

Serie A'nın 35. haftasında Lazio ile Cagliari, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 47. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 60. dakikada Ciro Immobile'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konuk takımın 45. dakikada Giovanni Simeone ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla puanını 72'ye yükselten Lazio, 4. sırada yer aldı. Cagliari ise 42 puanla 13 sırada kaldı.





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