09 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lucescu Kenan Karaman'ı istiyor

Lucescu Kenan Karaman'ı istiyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

'in yeni teknik direktörü , Türkiye A 'ndan öğrencisi olan 'ı takımında görmek istiyor.

Sezonu ekibi Fortuna Düsseldorf'da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan 'ın son talibi Ukrayna ekibi oldu. Teknik direktör , hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.
Kenan Karaman'a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.

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