23 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

Kopenhag ligde 6 maç sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından rotasını Avrupa Kupasına çeviren 'in rakibi Kopenhag Süper Lig'inde 6 hafta aranın ardından galip geldi.

'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Süper Lig'de konuk olduğu Aalborg'u 1-0 yendi.

Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun 9. haftasında Aalborg'a konuk oldu.

Zeca, 53. dakikada attığı golle Kopenhag'ı 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Kopenhag, ligde 6 maç sonra galip geldi.

Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde Kopenhag, bitime bir hafta kala 65 puanla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.

Başakşehir'de Enzo Crivelli faktörü


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus şampiyonluğu erteledi! Juventus şampiyonluğu erteledi!
Unai Emery'i resmen açıkladılar! Unai Emery'i resmen açıkladılar!
Ve Lucescu imzayı attı! Yeni takımı... Ve Lucescu imzayı attı! Yeni takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör