Juventus şampiyonluğu erteledi!

Juventus, Serie A'nın 35. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi. Kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Sarri'nin öğrencileri Udinese'ye 2-1 mağlup oldu.

Serie A'nın 35. haftasında lider Juventus ile 16. sırada bulunan Udinese ile karşı karşıya geldi. Juventus sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Udinese'nin gollerini 52. dakikada Ilija Nestorovski ve 90+2. dakikada Fofana attı. Juventus'un tek golünü 43. dakikada de Ligt kaydetti.

Lider Juventus bu sonuçla 80 puanla zirvede yer aldı. Udinese ise 39 puanla 15. sıraya yükseldi. Son 3 haftaya girilirken Juventus-Atalanta farkı 6 puan oldu.

Juventus, 36. haftada Sampdoria maçını kazanırsa üst üste 9. şampiyonluğunu ilan edecek.



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