Torino-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 35. dakikasında Torino, sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino-Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

talya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Torino ile Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Torino'da Daniele Baselli ve Sasa Lukic Hellas Verona karşısında forma giyemeyecek. Deplasman ekibinde ise Marash Kumbulla ve Sofyan Amrabat bu maçta forma giyemeyecek.

TORINO-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino-Hellas Verona maçı 22:45'te Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

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