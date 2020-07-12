İspanya La Liga'nın 36. haftasında Sevilla, sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Maç öncesinde merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde 63 puanla 4. sırada yer alan Sevilla, düşme hattında yer alan Mallorca'yı konuk edecek. Haftanın kritik mücadelesinden önce Sevilla'da Sebastien Corchia'nın sakatlığı bulunuyor. Mallorca'da ise Leonardo Kourtis maçta forma giyemeyecek.

SEVILLA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smat'ta canlı yayınlanacak.

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