12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sevilla-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'yı konuk edecek. Maç öncesinde merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde 63 puanla 4. sırada yer alan , düşme hattında yer alan 'yı konuk edecek. Haftanın kritik mücadelesinden önce Sevilla'da Sebastien Corchia'nın sakatlığı bulunuyor. Mallorca'da ise Leonardo Kourtis maçta forma giyemeyecek.

SEVILLA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smat'ta canlı yayınlanacak.

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