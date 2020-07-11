11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Parma'da corona virüsü vakası

Serie A'da aranın ardından ilk Covid-19 vakası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Serie A ekiplerinden , bir kulüp çalışanında yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığını açıkladı.

Covid-19 pandemisi sebebiyle 103 gün maç yapılamayan ve 'da yeniden başlayan ligde bir takımda ilk Covid-19 vakasına rastlandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir dizi testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinde Kovid-19 testi pozitif çıktı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu vakanın kesinlikle belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği belirtildi.

Kulüp, oyunculara yapılan testlerin negatif çıktığını vurgularken, ilgili protokoller çerçevesinde çalışmalarını düzenli biçimde sürdürebilecekleri kaydedildi.

'yı ciddi şekilde etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle Serie A'da maçlar, 9 Mart tarihinde durdurulmuştu. Ülkede tedbirlerin kademeli şekilde gevşetilmesiyle lig maçları da kaldığı yerden 20 Haziran'da yeniden başlamıştı.

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