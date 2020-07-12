12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 3-0 Everton | MAÇ SONUCU

Wolverhampton'dan kritik galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında 'ı 3-0 mağlup ettiç Bu sonucun ardından Wolverhampton Avrupa Kupaları yolunda kritik bir 3 puan kazandı.

Premier Lig'in 35. haftasında bu sezonun flaş ekiplerinden sahasında 'ı 3-0 mağlup ederek ligde 6. sıraya yükseldi.

Molineux Stadı'ndaki karşılaşma gol perdesini 45. dakikada penaltıdan Jimenez açtı. İkinci yarının hemen başında 46'da Dendoncker farkı 2'ye çıkardı. Oyuna sonradan dahil olan Diogo Jota, 74'te şık bir gole imza atarak skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Wolves puanını 55'e yükselterek 6. sıraya çıktı. Ancelotti ile kötü bir sezon geçiren Everton ise 45 puanda kaldı.

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