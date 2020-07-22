Serie A: SPAL 1-6 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Roma, deplasmanda SPAL'ı Kalinic, Perez, Kolarov, Peres (2) ve Zaniolo'nun attığı gollerle 6-1 mağlup etti.

Serie A'nın 35. haftasında SPAL ile Roma, Paolo Mazza'da karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini 10. dakikada Kalinic, 38. dakikada Perez, 47. dakikada Kolarov, 52 ile 75. dakikalarda Peres ve 90. dakikada Zaniolo'nun attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Ev sahibi takımın tek golü ise 24. dakikada Cerri'de geldi.

MERT ÇETİN 55'TE GİRDİ

Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin, yedek kulübesinde başladığı maçın 55. dakikasında oyuna dahil oldu.

Roma bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 26. yenilgisini alan SPAL ise 19 puanla son sırada kaldı.

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