22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter-Fiorentina maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

İtalya Serie A'nın 35. dakikasında , sahasında 'yı konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Stefano Sensi ve Matías Vecino bu maçta forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise Marco Benassi Inter karşısında forma giyemeyecek.

INTER-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Fiorentina maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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