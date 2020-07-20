21 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Juventus 2-1 Lazio | MAÇ SONUCU

Ronaldo Juventus'u sırtladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'yu yıldız futbolcusu 'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Konuk takımın tek golünü ise penaltıdan Immobile kaydetti.

Serie A'nın 34. haftasında ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini Portekizli yıldızı Cristian Ronaldo'nun 51 (p) ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Lazio'nun 83. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Juventus bu sonuçla puanını 77'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Lazio ise 69 puanla 4. sırada kaldı.

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