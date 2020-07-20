Serie A: Juventus 2-1 Lazio | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus, sahasında Lazio'yu yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Konuk takımın tek golünü ise penaltıdan Immobile kaydetti.

Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Lazio, Juventus Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini Portekizli yıldızı Cristian Ronaldo'nun 51 (p) ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Lazio'nun 83. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Juventus bu sonuçla puanını 77'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Lazio ise 69 puanla 4. sırada kaldı.

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