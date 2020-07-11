12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton 0-5 Manchester City | MAÇ SONUCU

Manchester City gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında 'i konuk etti. Guardioala'nın öğrencileri bu deplasmanda rakibini adeta gole boğdu ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

'de heyecan 35. hafta mücadeleleriyle devam etti. prestij maçı olarak görünen karşılaşmada ile mücadele etti. Guardiola'nın öğrencileri rakibini Raheeem Sterling (3), Gabriel Jesus ve Bernardo Silva'nın golleriyle 5-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından City puanını 72'e çıkartırken ev sahibi Brighton 36 puanda kaldı.

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