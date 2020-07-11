Brighton 0-5 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Brighton, sahasında Manchester City'i konuk etti. Guardioala'nın öğrencileri bu deplasmanda rakibini adeta gole boğdu ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan 35. hafta mücadeleleriyle devam etti. Manchester City prestij maçı olarak görünen karşılaşmada Brighton ile mücadele etti. Guardiola'nın öğrencileri rakibini Raheeem Sterling (3), Gabriel Jesus ve Bernardo Silva'nın golleriyle 5-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından City puanını 72'e çıkartırken ev sahibi Brighton 36 puanda kaldı.

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