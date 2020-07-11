Watford 2-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Watford, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Düşme hattındaki Watford, Newcastle United'ı 2-1 yenerek kritik bir 3 puan aldı.

Premier Lig'de Watford, düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir öneme sahip olan maçta Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.



Watford'un golleri 52. ve 82. dakikada penaltıdan Troy Deeney'nin ayağından geldi. Newcastle United'ın tek golünü ise 23. dakikada Dwight Gayle kaydetti.

Bu sonuçların ardından puanını 34 yükselten Watford 17. sıradaki yerini korudu. Newcastle ise 43 puanda ve 13. sırada kaldı.

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