Sevilla Milan'dan Suso'nun bonservisini aldı!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Milan'dan kiraladığı başarılı kanat Suso'nun bonservisini aldı. Suso ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan kiraladığı kanat oyuncusu Suso'nun bonservisini aldı. Sevilla, İspanyol futbolcu Suso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sevilla bonservis bedeli olarak Milan'a 21 milyon euro ödeyecek. Başarılı futbolcu Sevilla'da 19 maça çıkarak 1 gol kaydetti.

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