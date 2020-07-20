20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla Milan'dan Suso'nun bonservisini aldı!

Sevilla Milan'dan Suso'nun bonservisini aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

ekiplerinden , 'dan kiraladığı başarılı kanat 'nun bonservisini aldı. Suso ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

ekiplerinden , İtalya Serie A ekiplerinden 'dan kiraladığı kanat oyuncusu 'nun bonservisini aldı. Sevilla, İspanyol futbolcu Suso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sevilla bonservis bedeli olarak Milan'a 21 milyon euro ödeyecek. Başarılı futbolcu Sevilla'da 19 maça çıkarak 1 gol kaydetti.

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