Premier Lig: Wolverhampton 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 37. haftasında Wolverhampton ile Crystal Palace, Molineux Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 41. dakikada Daniel Podence ve 68. dakikada Jonathan Casto Otto'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Wolverhampton bu sonuçla puanını 59'a yükselterek 6. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 42 puanla 14. sırada kaldı.

DİĞER