21 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Wolverhampton 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

Wolves Avrupa aşkına!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'ı Podence ve Otto'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 37. haftasında ile , Molineux Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 41. dakikada Daniel Podence ve 68. dakikada Jonathan Casto Otto'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Wolverhampton bu sonuçla puanını 59'a yükselterek 6. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 42 puanla 14. sırada kaldı.

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