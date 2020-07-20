20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton 0-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

Brighton ligde kalmayı garantiledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Brighton ile Newcastle United 0-0 berabere kaldı.

'de Graham Potter yönetiminde çıktığı son 5 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden , Steve Bruce'un çalıştırdığı 'ı ağırladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından Brighton İngiltere Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

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