Brighton 0-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Brighton ile Newcastle United 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Graham Potter yönetiminde çıktığı son 5 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden Brighton, Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United'ı ağırladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından Brighton İngiltere Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

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