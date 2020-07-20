20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 0-1 Everton | MAÇ SONUCU

Ricarlison attı Everton kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Everton sahadan 1-0 galip ayrıldı.

'in 37. haftasında sezonu beklenenin altında bir performansla kapatan , deplasmanda 'a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin skorunu belirleyen gol 46. dakikada Ricarlison'un ayağından geldi. Everton zorulu deplasmandan 3 puan ile ayrıldı.

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