20 Temmuz 2020, Pazartesi
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İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı! Göksel Gümüşdağ açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, 2017 yılında Roma'ya sattıkları Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferinin an meselesi olduğunu ve milli futbolcudan 4-5 milyon Euro civarında bir gelir elde edeceklerini açıkladı.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, 2017 yılında 14.25 milyon Euro karşılığında Roma'ya sattıkları Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon Euro gelir gelecek." ifadelerini kullandı.
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