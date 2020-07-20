20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı! Göksel Gümüşdağ açıkladı

İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı! Göksel Gümüşdağ açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

ekiplerinden Medipol 'de başkan , 2017 yılında Roma'ya sattıkları 'in 'ye transferinin an meselesi olduğunu ve milli futbolcudan 4-5 milyon Euro civarında bir gelir elde edeceklerini açıkladı.

'de 2019-2020 sezonunun şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen 'de başkan , Spor'a açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, 2017 yılında 14.25 milyon Euro karşılığında Roma'ya sattıkları 'in 'ye transferi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon Euro gelir gelecek." ifadelerini kullandı.

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