20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya'da 7 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

İspanya'da 7 futbolcunun testi pozitif çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

2. Ligi'nde 20 Temmuz Pazartesi günü oynanması gerek Deportivo La Coruna-Fuenlabrada maçı, Fuenlabrada takımındaki 7 futbolcuda corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.

MADRİD (AA) - 2. Ligi'nde sezonun son haftasında bu akşam oynanması gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada karşılaşması, Fuenlabrada takımındaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ertelendi.

Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile Fuenlabrada takımları, TSİ 22.00'de başlaması öngörülen maç için stadyuma gelirken, burada futbolculara yapılan Kovid-19 testinde Fuenlabrada'dan 7 kişide pozitif sonucunun çıktığı bildirildi.

, İspanya Futbol Federasyonu ve Spor Yüksek Konseyi yetkilileri yaptıkları toplantının ardından, Fuenlabrada'dan 7 futbolcuda Kovid-19 tespit edilmesinden dolayı karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, bu karşılaşma dışındaki 2. ligde sezonun son haftasının tüm maçlarının oynanacağı kaydedildi.

Madrid kentinin takımı olan Fuenlabrada'da futbolcuların sağlık koşullarının düzelmesinin ardından karşılaşmanın oynanacağı belirtildi.

Ligde son haftası öncesinde 48 puanla düşme hattının olduğu 19. sırada yer alan Deportivo'nun 3. lige düşmemesi için mutlak galip gelmesi ve iki rakibinin puan kaybetmesi gerekiyordu.

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