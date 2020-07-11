Norwich City 0-4 West Ham United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Norwich City, sahasında West Ham United'ı konuk etti. West Ham United, düşme hattındaki rakibi Norwich City'i 4-0 yendi. Bu skorun ardından Norwich City küme düştü.
Premier Lig'in 35. haftasında Norwich City, West Ham United'ı konuk etti. Karşılaşmayı deplasman ekibi West Ham 4-0 kazandı. Bu sonuçla Norwich City'nin ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Deplasmanda West Ham'a galibiyeti getiren golleri 11', 45', 54' ve 74. dakikalarda 4 golün tamamına imza atan Michail Antonio kaydetti.
Aldığı bu galibiyetle 34 puana yükselen Londra ekibi ligde kalma mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti.
Norwich City ise 21 puanda kalarak Premier Lig'e veda etti.
Premier Lig'de günün bir diğer maçında Watford, sahasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
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