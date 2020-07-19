Osasuna 2-2 Mallorca | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Osasuna ile Mallorca karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 2-2 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.
Osasuna'nın Estadio El Sadar Stadyumu'nda Mallorca'yı konuk ettiği karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip 21. dakikada Adrian'ın golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Mallorca'da Lumor Agbenyenu skoru 1-1'e getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi. İkinci yarıda konuk ekip ataklarını sıklaştırırken Ante Budimir 65. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Maçı bırakmayan Osasuna yediği gole iyi bir reaksiyon verdi ve 68. dakikada Inigo Perez'in attığı golle skor 2-2'ye geldi.
Başka gol çıkmayan karşılaşma 2-2 eşitikle sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla ev sahibi Osasuna'nın puanı 52 olurken, Mallorca 33 puan ile küme düştü.
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