20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 2-2 Inter | MAÇ SONUCU

4 gollü maçta puanlar paylaşıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'i konuk etti. Tam 4 gole sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı. Roma ile Inter 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Dört gollü düello 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Roma'nın gollerini 45'te Spinazzola ile 57'de Mkhitaryan kaydederken, Inter'in gollerini 15'te De Vrij ile 88'de Lukaku (pen.) attı.

Ligde 5. sırada yer alan Roma puanını 58'e yükseltirken, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan 2. sıradaki Inter ise puanını 72 yaptı.

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