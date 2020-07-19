19 Temmuz 2020, Pazar
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Chelsea 3-1 Manchester United | MAÇ SONUCU
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final ikinci maçında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Chelsea, Manchester United'ı eleyerek finalde Arsenal'in rakibi oldu.
İngiltere Federasyon Kupası'nda ikinci finalist Chelsea oldu! Wembley Stadı'nda oynanan yarı finalde Manchester United'ı 3-1 mağlup eden Chelsea, final biletini aldı.
Londra ekibine turu getiren golleri 45+11'de Giroud, 46'da Mason Mount ve 74'te Maguire'den (k.k.) kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısı 85. dakikada Bruno Fernandes'ten (pen.) geldi.
FİNALDE LONDRA DERBİSİ!
İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı final maçlarının tamamlanmasının finalin adı belli oldu. Finalde iki Londra ekibi Arsenal ile Chelsea eşleşti.
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