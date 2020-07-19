19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 3-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

FA Cup'ta Chelsea finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

(FA Cup) yarı final ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Manchester United'ı eleyerek finalde Arsenal'in rakibi oldu.

'nda ikinci finalist oldu! Wembley Stadı'nda oynanan yarı finalde 'ı 3-1 mağlup eden Chelsea, final biletini aldı.

Londra ekibine turu getiren golleri 45+11'de Giroud, 46'da Mason Mount ve 74'te Maguire'den (k.k.) kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısı 85. dakikada Bruno Fernandes'ten (pen.) geldi.

FİNALDE LONDRA DERBİSİ!

İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı final maçlarının tamamlanmasının finalin adı belli oldu. Finalde iki Londra ekibi Arsenal ile Chelsea eşleşti.

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