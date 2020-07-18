18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Milan-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Milan'da Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Lucas Paquetá'nın sakatlığı bulunuyor. Bologna'da ise Federico Santander ve Jerdy Schouten bu maçta forma giyemeyecek.

MILAN-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Bologna maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Hellas Verona-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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