Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, sahasında Bologna'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Milan ile Bologna karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Milan'da Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Lucas Paquetá'nın sakatlığı bulunuyor. Bologna'da ise Federico Santander ve Jerdy Schouten bu maçta forma giyemeyecek.

MILAN-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Bologna maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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