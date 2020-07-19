Fiorentina 2-0 Torino | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Genoa, sahasında Lecce'yi konuk ediyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati, 11'leri ve kanalı da yer alıyor. Peki, Genoa-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?