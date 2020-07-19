19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina 2-0 Torino | MAÇ SONUCU

Fiorentina ligde kalmayı garantiledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'da , evinde 'yu konuk etti. Fiorentina, Torino'yu 2-0 mağlup etti. Fiorentina bu sonuçla kümede kalmayı garantiledi.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi.

Fiorentina'ya 3 puanı getiren golleri 2'de Vojnovic (k.k.) ile 75'te Cutrone kaydetti.

Mor Menekşeler bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken, Torino 37 puanda kaldı.

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