19 Temmuz 2020, Pazar
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Fiorentina 2-0 Torino | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da Fiorentina, evinde Torino'yu konuk etti. Fiorentina, Torino'yu 2-0 mağlup etti. Fiorentina bu sonuçla kümede kalmayı garantiledi.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Fiorentina ile Torino karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi.
Fiorentina'ya 3 puanı getiren golleri 2'de Vojnovic (k.k.) ile 75'te Cutrone kaydetti.
Mor Menekşeler bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken, Torino 37 puanda kaldı.
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