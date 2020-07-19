19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid 2-0 Real Betis | MAÇ SONUCU

Real Valladolid 2 gol ile 3 puanı aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında , evinde 'i konuk etti. Real Valladolid, Enes Ünal'ın 63 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 2-0 kazandı.

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. 45+1'de Guardiola'nın attığı gol ile Real Valladolid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Oscar Plano'nun 63. dakikada attığı gol ile Real Valladolid maçı 2-0 kazandı. Milli futbolcu Enes Ünal 63 dakika sahada kaldı.

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