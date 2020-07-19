20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa 2-1 Lecce | MAÇ SONUCU

Kritik maçta 3 puan Genoa'nın!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Genoa karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk etti. Sanabria'nın 7. dakikada attığı gol ile Genoa 1-0 öne geçti. Lecce 45+2'de penaltı atışından faydalanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Lecce 60. dakikasında Mancosu ile durumu 1-1'e getirdi. Genoa 81. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sampdoria'dan kritik galibiyet! haberin devamı

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