Genoa 2-1 Lecce | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Genoa, sahasında Lecce'yi konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Genoa karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Lecce'yi konuk etti. Sanabria'nın 7. dakikada attığı gol ile Genoa 1-0 öne geçti. Lecce 45+2'de penaltı atışından faydalanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Lecce 60. dakikasında Mancosu ile durumu 1-1'e getirdi. Genoa 81. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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