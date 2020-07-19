19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Alaves 0-5 Barcelona | MAÇ SONUCU

Barcelona'dan 5 gollü galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran , 'e konuk oldu. Barcelona karşılaşmayı 5-0 kazandı.

'nın 38. ve son haftasında Alaves'e konuk olan , rakibini 5-0'lık skorla adeta ezip geçti.

Katalan ekibini farklı galibiyete taşıyan golleri 24'te Ansu Fati, 34 ve 75'te Lionel Messi, 44'te Luis Suarez ile 57'de Nelson Semedo kaydetti.

Barcelona bu sonuçla ligi 82 puanla 2. sırada noktalarken, düşme hattının hemen üzerindeki Alaves ise 39 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sevilla-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sevilla-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Osasuna-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Osasuna-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Levante-Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Levante-Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör