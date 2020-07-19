19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Parma 2-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU

Sampdoria'dan kritik galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında Sampdoria'yı konuk etti. 5 gollü mücadelede Sampdoria, Parma'yı 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk etti. Parma 18. dakikada yıldız futbolcusu Gervinho ile 1-0 öne geçti. B. Bereszyński 40. dakikada kendi kalesine golü attı ve Parma ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sampdoria J. Chabot ile 48. dakikada farkı 1'e indirdi. 69. dakikada F. Quagliarella beraberlik golünü kaydetti. Maçın skorunu belirleyen gol 78. dakikada F. Bonazzoli'nin ayağından geldi ve Sampdoria maçı 3-2 kazandı.

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