Parma 2-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Parma, sahasında Sampdoria'yı konuk etti. 5 gollü mücadelede Sampdoria, Parma'yı 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Parma, sahasında Samdoria'yı konuk etti. Parma 18. dakikada yıldız futbolcusu Gervinho ile 1-0 öne geçti. B. Bereszyński 40. dakikada kendi kalesine golü attı ve Parma ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sampdoria J. Chabot ile 48. dakikada farkı 1'e indirdi. 69. dakikada F. Quagliarella beraberlik golünü kaydetti. Maçın skorunu belirleyen gol 78. dakikada F. Bonazzoli'nin ayağından geldi ve Sampdoria maçı 3-2 kazandı.

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