19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco'da Robert Moreno dönemi bitiyor

Monaco'da Moreno dönemi bitiyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin sonlandırılması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı belirtildi.

Geçen aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen , takımın başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

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