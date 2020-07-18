18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City 0-2 Burnley | MAÇ SONUCU

Burnley rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'i konuk etti. İlk yarı 9 kişi kalan ev sahibi ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan ile 51 puanla 10. sırada yer alan karşı karşıya geldi. Oldukça sert geçen ilk yarıda ev sahibi takım 2 kırmızı kart görerek sahada 9 kişi kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında Wood'un ayağından gelen gol ile devreyi 1-0 önde kapatan konuk ekip ikinci yarıda ise 80. dakikada Godfrey'in kendi kalesine attığı gol ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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