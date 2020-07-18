Norwich City 0-2 Burnley | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Norwich City, sahasında Burnley'i konuk etti. İlk yarı 9 kişi kalan ev sahibi ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Norwich City ile 51 puanla 10. sırada yer alan Burnley karşı karşıya geldi. Oldukça sert geçen ilk yarıda ev sahibi takım 2 kırmızı kart görerek sahada 9 kişi kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında Wood'un ayağından gelen gol ile devreyi 1-0 önde kapatan konuk ekip ikinci yarıda ise 80. dakikada Godfrey'in kendi kalesine attığı gol ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.



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