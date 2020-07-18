19 Temmuz 2020, Pazar
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FA Cup: Arsenal 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Arsenal, Manchester City'i Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 19. dakikada attığı golle Arsenal'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Londra takımı Arsenal, Aubameyang'ın 71. dakikada attığı golle maçı 2-0 kazandı.
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takımının ilk 11'inde yer aldı.
Arsenal, FA Cup finalinde Manchester United-Chelsea maçının galibi ile 1 Ağustos'ta Wembley Stadı'nda karşılaşacak.
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