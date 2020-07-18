19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

FA Cup: Arsenal 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU

City'i deviren Arsenal finalde
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

() yarı final maçında , 'i 'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 'ın 19. dakikada attığı golle 'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

takımı Arsenal, Aubameyang'ın 71. dakikada attığı golle maçı 2-0 kazandı.

'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , takımının ilk 11'inde yer aldı.

Arsenal, finalinde Manchester United-Chelsea maçının galibi ile 1 Ağustos'ta Wembley Stadı'nda karşılaşacak.

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