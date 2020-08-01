02 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Juventus 1-3 Roma | MAÇ SONUCU

Merih Demiral sahalara döndü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

A'nın 38. haftasında şampiyonluğunu ilan eden , sahasında Roma'ya 3-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren goller Perotti (2) ve Kalinic kaydederken, Juventus forması giyen milli futbolcu 201 gün sonra sahalara döndü.

A'nın 38. ve son haftasında ile Roma karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, şampiyonluğu haftalar önce garantileyen rakibini 3-1'lik skorla devirdi.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 'nin de gündeminde yer alan Perotti (2) ile Kalinic kaydetti. 'nun forma giymediği maçta Juve'nin tek sayısı Higuain'den geldi.

Roma bu sonuçla ligi 70 puanla 5. sırada tamamlarken, şampiyon Juventus sezonu 83 puanla noktaladı.

MERİH 201 GÜN SONRA DUAYLA SAHADA!

Juventus'ta sakatlık sürecini atlatan milli futbolcumuz , Roma maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bundan tam 201 gün önce yine bir Roma maçında sakatlanan milli stoper, 51. dakikada Rabiot'nun yerine oyuna dahil olarak formasına kavuştu. Merih'in oyuna girerken ellerini açıp dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

CENGİZ 56'DA GİRDİ

Roma'da ise maça yedek kulübesinde başlayan , 56. dakikada oyuna girdi.

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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