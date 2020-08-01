Serie A: Juventus 1-3 Roma | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 38. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Juventus, sahasında Roma'ya 3-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren goller Perotti (2) ve Kalinic kaydederken, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 201 gün sonra sahalara döndü.
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, şampiyonluğu haftalar önce garantileyen rakibini 3-1'lik skorla devirdi.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Perotti (2) ile Kalinic kaydetti. Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta Juve'nin tek sayısı Higuain'den geldi.
Roma bu sonuçla ligi 70 puanla 5. sırada tamamlarken, şampiyon Juventus sezonu 83 puanla noktaladı.
MERİH 201 GÜN SONRA DUAYLA SAHADA!
Juventus'ta sakatlık sürecini atlatan milli futbolcumuz Merih Demiral, Roma maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bundan tam 201 gün önce yine bir Roma maçında sakatlanan milli stoper, 51. dakikada Rabiot'nun yerine oyuna dahil olarak formasına kavuştu. Merih'in oyuna girerken ellerini açıp dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.
CENGİZ 56'DA GİRDİ
Roma'da ise maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 56. dakikada oyuna girdi.
*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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