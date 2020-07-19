Leganes 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 38. haftasında Granada evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için oldukça önemli mücadelede Granada adeta esti gürledi. Granada, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı.