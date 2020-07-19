20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leganes 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Leganes'e beraberlik yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'da şampiyonluğunu ilan eden , La Liga'nın kapanış maçında Leganes'e konuk oldu. Real Madrid ile kaldı. Leganes 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Leganes La Liga'ya veda etti.

'nın 38. ve son haftasında Leganes ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu geçtiğimiz günlerde garantileyen Real Madrid, düşme hattındaki rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibinin gollerini 45'te Gil ve 78'de Assale kaydederken, eflatun-beyazlıların golleri 9'da Ramos ve 52'de Asensio'dan geldi.

Şampiyon Real Madrid bu sonuçla ligi 87 puanla tamamlarken, 18. sıradaki Leganes ise 36 puanla lige veda etti.

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