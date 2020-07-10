10 Temmuz 2020, Cuma
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Serie A: Hellas Verona 2-2 Inter | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Verona ile Inter karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Verona sahasında Inter'i ağırladı.
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Lazovic'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarı baskısını arttıran Inter, 49. dakikada Candreva ve 55'te Dimarco (k.k) attığı gollerle 2-1 öne geçti.
Verona'da 86. dakikada sahneye çıkan Veloso, skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Verona 43, Inter ise 65 puana yükseldi.
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