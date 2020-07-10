10 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Hellas Verona 2-2 Inter | MAÇ SONUCU

Verona ile Inter yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Verona ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Verona sahasında 'i ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Lazovic'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarı baskısını arttıran Inter, 49. dakikada Candreva ve 55'te Dimarco (k.k) attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Verona'da 86. dakikada sahneye çıkan Veloso, skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Verona 43, Inter ise 65 puana yükseldi.

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